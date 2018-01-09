У новорічні свята столична "швидка" найчастіше виїжджала до нетверезих пацієнтів (відео)

У новорічні свята столична служба екстреної медичної допомоги щодоби отримувала близько 5 тисяч дзвінків та близько двох тисяч разів "швидка" виїжджала до пацієнтів за викликами.

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Як пише ТСН, медики працювали у посиленому режимі.

За кількістю викликів, "швидка" виїжджала стільки ж, як і у звичайні дні. Єдина відмінність в тому, що багато травм і отруєнь, отриманих пацієнтами напідпитку. Саме до нетверезих святкувальників швидку медичну допомогу викликали найчастіше.