У новорічні свята столична "швидка" найчастіше виїжджала до нетверезих пацієнтів (відео)
10:08, 09 січня 2018Країна
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Лікарі "швидкої" зафіксували багато травм і отруєнь, отриманих пацієнтами напідпитку.
За кількістю викликів, "швидка" виїжджала стільки ж, як і у звичайні дні / dpchas.com.ua
У новорічні свята столична служба екстреної медичної допомоги щодоби отримувала близько 5 тисяч дзвінків та близько двох тисяч разів "швидка" виїжджала до пацієнтів за викликами.
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Як пише ТСН, медики працювали у посиленому режимі.
За кількістю викликів, "швидка" виїжджала стільки ж, як і у звичайні дні. Єдина відмінність в тому, що багато травм і отруєнь, отриманих пацієнтами напідпитку. Саме до нетверезих святкувальників швидку медичну допомогу викликали найчастіше.
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