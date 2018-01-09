У Кабміні заявили, що реформа медицини - один з основних викликів для уряду в 2018

Головними викликами для уряду в 2018 році стане продовження реформи системи охорони здоров'я, реформи освіти, включаючи поліпшення соціального забезпечення вчителів, а також реформування митниці.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка.

«Багато чого зроблено, але це не привід знижувати темп. Викликами для уряду в 2018 році буде продовження впровадження реформи системи охорони здоров'я, де ми вже ухвалили великий пакет нормативно-правових актів, а також реформа освіти, в рамках якої прем'єр-міністр ініціював сучасне оснащення молодших класів школи, щоб діти отримували кращі можливості для навчання. Крім того, ми запропонували реформу професійно-технічної освіти, а також соціального забезпечення вчителів, включаючи підвищення соціальних стандартів», - сказав міністр.

Також Саєнко відзначив, що важливим викликом 2018 року стане реформа митниці.

«Ми хочемо укомплектувати наші кордони обладнанням, яке буде аналізувати вантажі в автоматичному режимі. Це масштабна ініціатива щодо боротьби з контрабандою», - зазначив міністр.

У контексті продовження реформ Саєнко наголосив на особливій важливості взаємодії уряду і парламенту для проведення реформ.

«Як людина, що безпосередньо відповідає за діалог і узгодження з Верховною Радою ключових законодавчих ініціатив уряду, я значну частину часу виділяю на дискусії з представниками фракцій і груп парламенту для забезпечення проходження реформ через сесійний зал», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний номер 6327). Цим законом держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів держбюджету надання громадянам необхідних їм медичних послуг і лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій.