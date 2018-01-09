Медики назвали найкращі дієти для схуднення

Вже багато років поспіль авторитетний інформаційний ресурс U.S.News&World Report складає рейтинг найбільш популярних дієт.

Серед критеріїв визначення найкращих способів харчування: простота дотримання, висока поживна цінність, безпечність, висока ефективність у профілактиці діабету та серцево-судинних захворювань.

Рейтинг складає рада експертів, яка включає дієтологів, спеціалістів з ендокринології, кардіології, фахівців, які займаються поведінковою терапією та зниження надмірної маси тіла.

Читайте такожВчені підтвердили наявність зв'язку між солодкими напоями та розвитком ожиріння

Найкращі дієти для схуднення

№ 1 Дієта контролерів ваги (Weight Watchers Diet)

Разом із зростанням кількості людей, які мають проблеми з вагою, збільшується різноманіття варіантів дієт, спрямованих на зменшення ваги. Дієта контролерів ваги спрямована на нормалізацію маси тіла з одночасним запровадженням більш здорового способу життя.

Філософія цієї дієти передбачає більше ніж просто зменшення ваги за рахунок обмеження калорій, вона також включає здоровий вибір та зміни поведінки для кращого самопочуття одночасно із втратою ваги.

Вибір продуктів та напоїв базується на системі визначення харчової цінності SmartPoints. Наприклад, продукти із високим вмістом цукру або насиченого жиру мають більшу кількість балів за цією системою ніж їжа з високим вмістом білку. Таким чином, більш здоровим вибором є продукти, які утримують відчуття ситості довший час, маючи меншу кількість балів за SmartPoints.

№ 2 Волюметрична дієта

Волюметрична дієта також розроблена з метою зменшення зайвої ваги.

Обґрунтування цього підходу базується на тому, що люди споживають приблизно однаковий об’єм або масу їжі щодня, незалежно від того, яку калорійність мають продукти.

Зважаючи на те, що певні продукти мають набагато меншу енергетичну щільність ніж інші, рекомендується вживати саме їх для насичення за рахунок меншої кількості калорій. Об’ємні продукти з низькою енергетичною цінністю – це переважно овочі та фрукти.

Читайте такожВтрата надлишкового жиру відновлює нормальне вироблення інсуліну - вчені

№ 3 Дієта Дженні Крейг

Цей авторський план харчування призначений для зниження маси тіла та утримання досягнутого результату, що у більшості людей є більш складним завданням ніж схуднення.

Обмеження калорій, кількості жиру та розміру порцій є ключовими характеристиками дієти Дженні Крейг. Компанія з однойменною назвою продає харчі, які відповідають зазначеним характеристикам. Також наголошується на необхідності вести активний спосіб життя, змін харчової поведінки та здорового вибору у харчуванні.

Персональні консультанти постійно супроводжують учасників програми, підтримуючи мотивацію та надаючи відповіді на поточні питання щодо харчування та способу життя.

Читайте такожГенетики розповіли, чим може бути небезпечне вегетаріанство

№ 4 Веганська дієта

Споживання рослинної їжі дозволяє достовірно знизити ризик серцево-судинних захворювань, діабету та раку. Крім того, вегани зазвичай мають нормальну вагу завдяки харчуванню, високій фізичній активності та утримання від шкідливих звичок.