Чим корисний сир і кому його слід їсти обов'язково

Сир отримують шляхом теплової обробки кисломолочних продуктів, у процесі якої відбувається згортання молочного білка - казеїну. Молочний білок у такому вигляді легше засвоюється. До складу сиру входить багато корисних речовин

Дуже корисний цей продукт для тих, хто страждає від хвороб печінки. Він здатний запобігти жировому переродженню органа, якщо організм накопичив шкідливі речовини, алкоголь. Тому у разі гепатитів, порушення процесів виведення жовчі, цирозу чи хвороб підшлункової залози сир їсти просто необхідно.

Незамінний цей продукт і для тих, хто страждає від атеросклерозу та ожиріння. Корисні речовини, які входять до його складу, нормалізують жировий обмін в організмі. Але з цією метою слід вживати знежирений сир.

Перетертий, гомогенний, сир засвоюється особливо легко, зовсім не подразнюючи шлунок та кишечник. Саме тому його вживають з лікувальною метою у разі шлунково-кишкових захворювань. З цією метою найліпше вибрати сир "дієтичний", нульової або 5,5% жирності. Годиться й сир сметаноподібної консистенції. Головне, щоб кислотність його була якомога нижчою.

Особливо уважними з вибором сиру слід бути хворим на виразку чи гастрит. Він також корисний їм, але кислотність звичайного сиру дуже висока для таких хворих. У період загострення краще їсти так званий прісний сир.

Приготувати його можна навіть удома. До 1,5 л щойно закипілого молока додати півлітра кефіру. Отриману суміш відкинути на сито - сир готовий. Прісний сир також можна змішати зі сметаною.

У народній медицині сир застосовують ще й зовнішньо - для лікування запалення легень та бронхітів.

З цією метою з кислого сиру (такого кислого, що вже має запах оцту) роблять компреси. 200 г сиру змішують зі столовою ложкою меду. Отриману суміш викладають рівним шаром на тканину, зверху накривають. Компрес прикладають до спини, закривають чистим папером, шаром вати і прибинтовують. Такі компреси краще робити на ніч.