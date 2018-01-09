У МОЗ розповіли, коли українці зможуть офіційно обирати собі лікаря

Старт кампанії з вибору лікаря первинної допомоги почнеться з квітня 2018 року.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

У повідомленні сказано, що до квітня підписання декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі.

«Це зроблено для того, щоб лікарі мали час навчитися користуватися функціоналом медичної інформаційної системи, а також для тестування центрального компонента електронної системи охорони здоров’я», - зазначають у МОЗ.

У повідомленні також сказано, що комунальні заклади первинної допомоги у 2018 році мають реорганізуватися у некомерційні комунальні підприємства.

При цьому зазначається, що лише медичні заклади у статусі комунальних некомерційних підприємств зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з державного бюджету.

У МОЗ вказують, що у 2018 році комунальні заклади первинної допомоги мають забезпечити комп’ютеризацію, обрати Медичну інформаційну систему (МІС) та підключитися до електронної системи охорони здоров’я, отримати електронні цифрові підписи для закладу та лікарів.

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Також необхідно «привести матеріально-технічне забезпечення закладу у відповідність до Табелю технічного оснащення, забезпечити надання Першої медичної допомоги (ПМД) у вихідні, свята та для заміни основного лікаря у відпустці, на лікарняному чи під час підвищення кваліфікації».

За даними МОЗ, у січні буде оголошено конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України, і «до липня НСЗУ буде утворена та розпочне роботу».

Як відомо, з початку року в Україні стартувала реформа медичної сфери.

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Реформа розпочалась з первинної ланки медичної допомоги, тобто сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. За даними МОЗ, усі послуги, які надають ці лікарі, будуть 100% покриватися з державного бюджету.

З 2018 року заклади первинної медичної допомоги, які уклали контракти з НСЗУ, почнуть отримувати фінансування за новою моделлю — щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали договір.