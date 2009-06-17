Донеччина: злочинці продавали дітей для вилучення органів

Київ. 17 червня. УНІАН. Працівники СБУ в Донецькій області припинили діяльність злочинного угруповання, що займалося торгівлею дітьми для примусового донорства.

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, дитину, яку було врятовано співробітниками СБУ, під час їхнього затримання зловмисники попередньо обстежували та лікували, готуючи для примусового донорства.

Встановлено, що втілюючи злочинний задум, кілька жителів Краматорська, що входили до складу ОЗУ, знайшли на залізничному вокзалі міста Слов’янська безпритульну дитину 1998 р.н., яка була вихованцем місцевого інтернату, до якого вона потрапила як дитина без батьківської опіки. Через кілька місяців перебування в інтернаті хлопець звідти втік і певний час займався бродяжництвом.

Пересвідчившись, що дитину ніхто не шукає, лідер угруповання пообіцяв влаштувати його до спортивної школи, для чого нібито потрібно було пройти відповідне обстеження та пожити в тимчасовому помешканні під наглядом дорослих. Насправді медичні довідки необхідні були зловмисникам для підтвердження відсутності у хлопця хронічних хвороб.

Утримуючи дитину на різних орендованих квартирах, зловмисники через Інтернет активно підшукували покупця, розраховуючи отримати за хлопця 60 тис. євро.

За словами М.ОСТАПЕНКО, розуміючи, що йдеться про небезпеку життя дитини, співробітники СБУ ретельно готували спецоперацію, в якій роль потенційного покупця зіграв один із оперативних співробітників. Під час торгів йому навіть вдалося зменшити ціну за хлопчика майже вдвічі.

Членів угруповання співробітники спецпідрозділу «Альфа» затримали одразу після того як вони отримали гроші, а дитина опинилася в автомобілі правоохоронців.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, про цинізм зловмисників свідчить їхня відповідь на запитання, поставлене оперативником у ході перемовин щодо можливого вилучення нирки у дитини: «Робіть що завгодно, нам не цікаво», - відповіли вони.

За матеріалами СБУ прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Всі троє затриманих наразі перебувають під вартою у Донецькому слідчому ізоляторі.