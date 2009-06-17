Вінниччина: дітям з вадами зору зібрано майже 210 тис грн

У Вінницькій області в ході Всеукраїнської благодійної акції допомоги дітям з вадами зору «Почуйте всі!» зібрано майже 210 тис. грн., що в 5,8 разів більше, ніж торів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції 16 червня повідомила начальник Управління у справах сім’ї та молоді Вінницької облдержадміністрації Олена СТОЯЛОВА.

За її словами, метою проведення акції був збір коштів для придбання медичного обладнання з діагностики, лікування та реабілітації дітей з вадами зору.

Участь в акції, ініційованій Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця», цього року взяли участь близько 850 волонтерів з усіх районів та міст області, сотні організацій та установ.

«У таких масштабах, коли був охоплений кожен район та місто області, ця акція проводилась вперше. Вся організаційна робота тривала три місяці», - прокоментувала О.СТОЯЛОВА.

Волонтери у спеціальні скриньки збирали кошти у навчальних закладах, підприємствах, установах та організаціях області. Кожному, хто приєднався до акції і зробив грошовий внесок, дарувалося символічне серце. І такі серця отримали близько 120 тисяч мешканців Вінниччини. Результатом стали зібрані кошти в сумі 209 тис. 416 грн., що у 5,8 разів перевищило суму коштів, зібраних у попередньому році.

Кошти направлені на рахунок Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» для придбання медичного обладнання Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Кожна дитина зможе проходити лікування на спецобладнанні безкоштовно.

Вінницька область посіла 3-тє місце в Україні за сумою зібраних у ході благодійної акції коштів. Загалом в Україні зібрали 2,7 млн. грн., причому у порівнянні з минулим роком результат зріс у 1,5 рази.