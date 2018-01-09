Офіційно: у Києві на кір захворіли вже 54 людини, майже всі - не щеплені

У Києві станом на 9 січня 2018 р. зареєстровано 54 випадки кору, серед хворих – 43 дитини. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

"За попередніми даними, майже всі хворі були нещеплені проти кору через відмову. Симптоми хвороби з'явилися після відвідин одного з масових заходів", - зазначається в повідомленні.

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Хворіють діти різних вікових груп. Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 11 випадків, а серед школярів – 21. Також зареєстровано 1 випадок у вчителя початкової школи.

Фахівці відзначають, що у 2017 році розпочався черговий підйом захворюваності на кір. Захворіло 87 осіб, у т. ч. 63 дитини, тоді як 2016 р. було зареєстровано лише 2 випадки. Захворюваність реєструвалася як у вигляді спалахів, так і спорадичних випадків. Серед всіх хворих 86% не були щеплені проти кору.

Як повідомляв УНІАН, за даними Департаменту охорони здоров'я КМДА, у міській дитячій клінічній інфекційній лікарні на сьогодні перебувають 14 дітей, хворих на кір. 12 із них надійшли до стаціонару з початку цього року.