У Миколаєві зростає кількість хворих на гепатит А: троє пацієнтів - у тяжкому стані (відео)

У Миколаєві продовжує зростати кількість хворих на гепатит А.

Як пише ТСН, на сьогодні у Миколаєві гепатит А діагностовано 62 пацієнтам. У тяжкому стані двоє дорослих та дитина.

Медики запевняють, це - спалах хвороби, про епідемію йдеться.

За попередньою інформацією, усі недужі на жовтяницю вживали розливну воду.

Її недостатнє очищення, найпевніше, і стало причиною масового захворювання.

Частина кіосків, які продають воду на розлив, зачинені і не працюватимуть до отримання результатів проб води.

Поліція відкрила кримінальне провадження.