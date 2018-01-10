У Миколаєві зростає кількість хворих на гепатит А: троє пацієнтів - у тяжкому стані (відео)

10:44, 10 січня 2018
Країна
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Медики запевняють, це - спалах хвороби, про епідемію не йдеться. 

УНІАН

У Миколаєві продовжує зростати кількість хворих на гепатит А.

Як пише ТСН, на сьогодні у Миколаєві гепатит А діагностовано 62 пацієнтам. У тяжкому стані двоє дорослих та дитина.

Медики запевняють, це - спалах хвороби, про епідемію йдеться.

За попередньою інформацією, усі недужі на жовтяницю вживали розливну воду.

Її недостатнє очищення, найпевніше, і стало причиною масового захворювання. 

Частина кіосків, які продають воду на розлив, зачинені і не працюватимуть до отримання результатів проб води. 

Поліція відкрила кримінальне провадження. 

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Теги: #гепатит А#спалах гепатиту у Миколаєві