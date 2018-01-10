Кому не можна їсти апельсинів: рекомендації медиків

Медики відзначають, що апельсини надають позитивний вплив на кровоносну систему - кровообіг прискорюється завдяки розрідженню крові. В результаті поліпшується живлення всіх органів. Крім того, комплекс речовин, що містяться у фрукті, сприяє зміцненню судин. Як наслідок знижується ймовірність розвитку атеросклерозу та тромбофлебіту.

Ізраїльські медики підкреслюють, що апельсини сприяють нормалізації рівня холестерину в крові.

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Також апельсини добре впливають на діяльність шлунково-кишкового тракту. Досить з'їдати один апельсин в день, щоб налагодити функціонування травної системи. Пектинові речовини, що містяться у фрукті, очищають кишечник, запобігаючи процесам гниття.

Однак завжди потрібно пам'ятати, що цитрусові — досить потужні алергени. Годуючим матерям апельсини вживати в їжу не рекомендується, оскільки вони можуть зумовити сильну алергічну реакцію, як у матері, так і у малюка. Однак можна включити цей фрукт у свій раціон, починаючи з однієї часточки. Потім поступово збільшуйте порцію.

Апельсини протипоказані хворим з гатритом з підвищеною кислотністю, оскільки у фрукті міститься кислота, яка буде посилювати подразнення слизової шлунка.

Лікарі не рекомендують вживати апельсини при панкреатиті, оскільки у фрукті міститься багато цукрів, які протипоказані при даному захворюванні.

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Знайте, що є абсолютно нормальна реакція організму на цитрусові. Вона виявляється слабким печінням на шкірі, якщо приймати ванну з апельсиновою олією.

Не рекомендується також чистити зуби після того, як ви з'їли апельсин, або випили його сік — це послабляє емаль і вона стає вразливою.