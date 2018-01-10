МОЗ впроваджує міжнародну класифікацію первинної медичної допомоги

Сімейні лікарі,терапевти та педіатри у щоденній роботі користуватимуться міжнародною класифікацією первинної медичної допомоги (ІСРС-2).

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, затверджено наказ “Про деякі питання застосування україномовного варіанту міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)”. ІСРС – це найбільш поширена класифікація, яка використовується на первинній ланці в багатьох країнах світу.

ІСРС-2 – це нова система для українських лікарів. Вона дозволяє концентруватись на потребах пацієнтів, а не підлаштовуватись під зручність обробки кодів для формування статистики.

Зараз значну частину свого робочого часу медичні працівники первинної ланки витрачають на паперову і статистичну роботу, що обмежує їх час на потреби пацієнтів.

Наступними кроками МОЗ щодо впровадження ICPC-2 у 2018 році передбачено запуск навчального онлайн тренажеру для лікарів, поширення навчальних матеріалів і їх інтеграція в медичну освіту на до- та післядипломному рівні, проведення регіональних тренінгів для практикуючих лікарів.

*** Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги була розроблена Всесвітньою організацією сімейних лікарів (WONCA) у 1987 році. Сьогодні використовується її друге видання (ІСРС-2) з оновленнями 2016 року. Зручність у використанні, постійне удосконалення і максимальна відповідність змісту діяльності первинної медичної допомоги (ПМД) зробили ІСРС-2 ефективним інструментом для збирання та аналізу даних як для потреб клінічного управління ПМД, так і для статистичних потреб.

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Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно включила ІСРС до своєї групи міжнародних класифікацій (WHO-FIC).

МОЗ у 2017 році підписало угоду з WONCA щодо ліцензійного використання ІСРС-2 у загальній практиці. Українська мова стала 20-ю офіційною мовою, на яку була перекладена ІСРС-2.