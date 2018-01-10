Кір починається, як звичайна застуда: лікарі розповіли про симптоми небезпечної хвороби

Нині в Україні спостерігаємо черговий епідемічний підйом захворюваності на кір, який пов'язаний із низьким охопленням профілактичними щепленнями дітей та з циклічністю цього захворювання.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, у 2016 році вакцинацію отримали лише 45,5% дітей, ревакцинацію – 30,2%. Складна епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір склалась внаслідок накопичення значного не вакцинованого прошарку серед населення.

Кір – небезпечне вірусне захворювання, що є однією із основних причин дитячої смертності у світі. Захворювання дуже швидко поширюється – вірус кору передається при кашлі, чханні чи тісному контакті з хворим.

Лікарі зазначають, що від моменту зараження до захворювання проходить від 7 до 17 днів, частіше 7-10 днів. Це - прихований період хвороби, коли в організмі дитини розмножуються мікроби. Тому важливо створити в цей час умови для підвищення захисних сил організму дитини в боротьбі з мікробами: відразу після зустрічі з хворим на кір слід повідомити про це лікаря, за його порадою зробити дитині запобіжне щеплення, почати давати йому більше вітамінів і, поки хвороба не проявилася, якомога більше гуляти з ним на свіжому повітрі.

По закінченні прихованого періоду дитина захворює. Вона стає млявою, неспокійною, примхливою; у неї порушується сон, знижується апетит, з'являється жар, нежить, кашель. Ці ж ознаки бувають при грипі або застуді, за які часто і приймають початок кору.

Через 2-3 дні жар зазвичай спадає, але кашель і нежить посилюються, з'являється чхання, світлобоязнь (дитині боляче дивитися на світло).

На внутрішній стороні щік, а іноді й губ, лікар виявляє дрібні червоні цятки, як би посипані дрібними висівками. За цією ознакою лікар безпомилково розпізнає кір.

На 4-5-й день захворювання температура знову підвищується до 39-40°С, на шкірі з'являється висип у вигляді рожевих або червоних цяток, злегка піднімаються над поверхнею шкіри. Висип спочатку з'являється за вухами, на обличчі, шиї, на наступний день - на тулубі, а потім поширюється на кінцівки. Разом з появою висипання посилюється нежить і світлобоязнь, повіки набрякають, обличчя стає одутлим, голос грубим або захриплим, а кашель нав'язливим і болісним.

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Часто приєднується пронос: випорожнення стають рідкими, водянистими. Самопочуття хворого погіршується, дихання частішає. Діти в ці дні особливо мляві, примхливі, то сонливі, то неспокійні.

У дітей старше 6-7 років поява висипки може супроводжуватися головним болем, затемненням або втратою свідомості. Деякі з них перебувають у стані глибокого сну і лежать «як пласт», в інших, навпаки, з'являються марення, неспокій, їх доводиться тримати, так як вони прагнуть кудись бігти.

При позитивному перебігу хвороби на 4 -5-й день після появи висипки жар проходить, самопочуття дитини відразу поліпшується, висип тьмяніє, але залишається ще протягом 1-3 тижнів у вигляді коричневих цяток. Зникає світлобоязнь, кашель стає м'якшим і рідкісним, задишка і нежить проходять. Дитина починає одужувати, до нього повертається бадьорість, сон, апетит.

Медики підкреслюють, що від коревої отрути найбільше страждають дихальні органи, кишечник, внутрішні оболонки рота, очі, вуха, шкіра. Ці органи і стають місцем для розмноження найрізноманітніших мікробів. Організм ослаблений, тому будь-яка інфекція, яка до хвороби була безпечною, може викликати загрозу та ускладнення.