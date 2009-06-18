Чи будуть медики їздити в транспорті безкоштовно?

Бюджетна комісія Київської міської ради сьогодні на засіданні підтримала проект рішення про безкоштовний проїзд працівників медичної галузі міста у комунальному пасажирському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято сьогодні практично одноголосно.

Крім того, раніше проект був погоджений постійними комісіями Київради з питань транспорту та з питань медицини.

Представники Головного фінансового управління КМДА, які були присутні сьогодні на засіданні бюджетної комісії, у свою чергу, підтвердили можливість реалізації зазначеного проекту за рахунок коштів бюджету, передбачених на цей рік для Головного управління транспорту або для Головного управління охорони здоров’я.

Як зазначили у фінуправлінні, є два варіанти забезпечення безплатного проїзду для медиків: видача проїзних квитків або пряме фінансування збитків, що пов’язані з перевезенням лікарів та медсестер, транспортним підприємствам. За їхніми підрахунками, на це необхідно близько 8 млн. грн. з розрахунку на 4 тис. 129 медпрацівників столиці (згідно з даними Головного управління охорони здоров’я, переданими до фінуправління КМДА).

Разом з тим, за даними фракції БЮТ у Київраді, яка готувала проект рішення, достатньо буде виділити близько 700 тис. грн. на забезпечення реалізації рішення.

Як зазначив депутат від БЮТ Сергій МЕЛЬНИК, скоріш за все, ці підрахунки враховують штатний розпис, який має управління охорони здоров’я, водночас реально в Києві працює близько 1 тис. лікарів, які виїжджають на виклики додому до хворих, та приблизно така ж кількість медсестер. Крім того, він вважає, що підрахунки фінуправління зроблені на рік, а якщо врахувати півроку, що залишились, то сума буде приблизно такою, як пропонує БЮТ.

Водночас проектом рішення передбачено, що КМДА має доручити своїм підрозділам визначити суму необхідних коштів та джерела їх забезпечення. Сам же проект передбачає, що безкоштовний проїзд надається за пред’явленням посвідчення з місця роботи.

“Дільничний лікар і дільничні медсестри пред’являють посвідчення, що вони дійсно працюють на цій посаді, і на підставі цього отримують безоплатний проїзд”, - сказав С.МЕЛЬНИК.

В БЮТ розраховують, що завтра Київради ухвалить це рішення.