Коли тест на вагітність обманює

Більше тисячі британських жінок були обстежені за останні три місяці неякісними тестами на вагітність, повідомляє ВВС News.

Британське Агентство по використанню лікарських препаратів і товарів медичного призначення (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency), посилаючись на велику кількість псевдонегативних результатів, відкликало всі невикористані діагностичні тести. Всього, за даними агентства, в клініки поступили 3 тисячі таких комплектів.

У агентстві вважають, що псевдонегативні результати отримала незначна кількість жінок, але все таки рекомендують всім, хто перевірявся на вагітність протягом останніх 12 тижнів, звернутися до лікаря.

Тести були випущені американською компанією SA Scientifiс, представники якої запевнюють, що перед відправкою лікарям, вся продукція проходить контроль якості.

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