У Полтаві відкрили Центр СНІДу

У Полтаві урочисто ввели в експлуатацію стаціонарне відділення обласного Центру профілактики ВІЛ-інфекції й боротьби зі СНІДом.

Як передає кореспондент УНІАН, воно розраховане на 37 ліжок, серед яких 6, - для надання екстреної допомоги, 6 - для проведення інтенсивної терапії, 7 - для лікування опортуністичних інфекцій і 18 - для хворих з інфекційними ураженнями нервової системи.

У відкритті Центру взяли участь голова Полтавської обласної ради Олександр УДОВИЧЕНКО, голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ, медики й інші. Наголошувалося, що на проведення капітального ремонту приміщення колишньої психіатричної лікарні й відкриття Центру СНІДу було витрачено близько 5,5 млн. грн. Центр будували з 2005 року.

«Цей центр сьогодні відповідає європейським нормам, і область забезпечила нормальні умови цим хворим», - сказав О.УДОВИЧЕНКО.

Губернатор В.АСАДЧЕВ вважає, що з полтавським центром може порівнятися лише Київський міський центр СНІДу.