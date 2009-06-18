Цілеспрямовані люди живуть значно довше

Літні люди, у яких є якась мета, живуть довше, ніж їхні однолітки без мети. Це показало дослідження Університету Rush. Його фахівці проводили п`ятирічні спостереження за приблизно 1200 літніми американцями. За цей час пішли з життя близько 150 учасників експерименту.

Автори дослідження аналізували стан фізичного та психологічного здоров`я літніх людей, крім того регулярно проводилися анкетування, за допомогою яких визначалися рівень достатку, ступінь релігійності, сімейні обставини та моральний стан.

Як виявилося, наявність сенсу життя - тобто, будь-якої стратегічної задачі, яку ставить перед собою людина - суттєво (на 50%) знижує її шанси на передчасну смерть. Ця залежність спрацьовує для представників обох статей, всіх расових і етнічних груп. У свою чергу, найчастіше йдуть з життя люди, які повністю поглинуті рутиною і втратили мрію.

ubr.ua