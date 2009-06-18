Причини жіночого алкоголізму

Особливістю жіночого алкоголізму є більше психологічне підгрунтя, ніж у чоловіків. Найчастіше у жінок пристрасть до алкоголю розвивається на фоні самоти (вдівство, розпад сім`ї), втрати близьких (смерть дітей). До стресів схильні домогосподарки, які заради сім`ї жертвують роботою, кар`єрою. Діти виростають, чоловік пропадає на роботі, починає зраджувати дружині. На цьому грунті виникає самота, відчуття гіркого розчарування, образи. Жінки набагато емоційніше реагують на стресові ситуації, "занурюються в нещастя", і шукають негайного виходу з психотравмуючої ситуації, жадають гарячої підтримки і співчуття. За відсутності підтримки на допомогу приходить алкоголь, який на початкових етапах вживання швидко приносить полегшення, дає відчуття ейфорії. Крім того, грає роль чинник доступності алкоголю.

Пристрасть до алкоголю у жінок формується швидше, ніж у чоловіків. Для родичів це часто залишається непоміченим, оскільки через засудження і неприйняття суспільством алкоголічок, жінки прагнуть приховати зловживання алкоголем, часто п`ють наодинці або в компанії таких же "нещасних" подруг. Критика до свого стану повністю відсутня. Родичі помічають проблему і звертаються до фахівця вже на розгорненій стадії захворювання, коли пияцтво носить запійний або щоденний характер і вже сформовано абстинентний синдром.

www.psyclinic.ru