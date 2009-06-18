Петрушку їжте щодня!

Листя петрушки містить С, Е, В, бета-каротин, 8 мінералів: кальцій, магній, фосфор, калій, цинк, залізо, фтор, селен, 5 допоміжних груп речовин: ефірні олії, флавоноїди, глікозиди, терпени і інулін.

Петрушка вважається одним з кращих афродізіаків для чоловіків. Ефект після прийому «зеленої віагри» наступає наступного дня.

За вмістом каротину (попередника вітаміну А) петрушка — друга після моркви, тому вона корисна всім, у кого поганий зір.

- Завдяки вітамінам групи В і флавоноїдам від петрушки знижується тиск, тому відвар петрушки – незамінний для гіпертоніків.

- Завдяки селену петрушка має профілактичну протиракову дію.

- Петрушка володіє сечогінною дією, тому вона стане в нагоді тим, хто хоче зняти набряки.

- Знижує рівень цукру в крові завдяки інуліну.

- Маски з петрушки омолоджують, вибілюють шкіру і позбавляють від веснянок.

- Якщо ту ж маску втирати в шкіру голови, то припиняється облисіння.

Можна додавати в салати, по 50 г в день на людину (невеликий пучок).

Відвар петрушки: залийте 50 г зелені петрушки 500 мл води, кип`ятіть 15 хвилин, потім процідіть. Вживайте по 100 г вранці (вип`єте увечері — буде безсонна ніч). Для маски зелень і коріння петрушки дрібно нарізуйте і розітріть, щоб виступив сік. Сік наносьте на чисту шкіру обличчя на 20 хвилин, потім змийте теплою водою, 3 рази на день, курс 10-14 днів. При облисінні щодня протягом 3-4 тижнів втирайте сік у волосисту частину голови, залишивши на 20 хв., після чого змийте теплою водою.

! Вживання петрушки протипоказане людям із зниженим тиском.