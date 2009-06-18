На Кіровоградських пляжах купатися небезпечно

Кіровоградські пляжі, розташовані вздовж річки Інгул, не відповідають санітарним нормам і небезпечні для купання через наявність у воді збудників кишкових інфекцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Кіровоградської міської санепідемстанції Іван КАСЬЯНЕНКО.

За його словами, аналіз проб води в річці показав присутність в ній личинок гельмінтів. Перебування у такій воді або миття нею овочів та фруктів можуть викликати різноманітні кишкові інфекції, зараження глистами.

І.КАСЬЯНЕНКО зауважив, що жоден з орендарів міських пляжів не звертався до санепідемстанції за офіційними дозволами на відкриття місць відпочинку.

«На сьогодні території пляжів не впорядковані, відсутні кабінки для переодягання, туалети, контейнери для сміття, дно водойми не обстежене водолазами, не організована робота рятувальних служб. Купатись у таких місцях небезпечно», - наголосив головний санлікар Кіровограда.