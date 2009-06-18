Черешня очищає організм від шлаків і отрут, виводить із крові шкідливі речовини, - розповідає лікар-фітотерапевт завідувач відділом фітотерапії медичного центру "Юстас" Борис Скачко. - Регулює роботу всього шлунково-кишкового тракту, покращує перистальтику. Тому на черешню потрібно налягати людям, що страждають закрепами.

Крім того, різноколірна одна жменя черешні на день - прекрасна альтернатива пігулкам від хвороб нирок, гіпертонії, артриту, подагри і ревматизму, атонії кишечника, коліту, недокрів`я.

Але від смачних ліків доведеться утриматися тим, у кого порушена прохідність кишечника (спайкова хвороба), оскільки вона може посилитися.

Черешню також можна використовувати як засіб від угрів. Річ у тому, що вони виникають насамперед через забруднення організму. А черешня очищає кишечник, покращує роботу печінки, як наслідок організм очищається, і кількість висипань зменшується.

Якщо у вас проблеми зі шкірою, можна не тільки налягати на черешню, але і робити з неї маски. Причому чим кисліша ягода, тим краще.