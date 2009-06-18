Вітамін D пришвидшує втрату ваги

Найефективніше дієта діє на людей, в організмі яких ще до початку боротьби із зайвою вагою виявлявся стабільно високий рівень вітаміну D, з`ясували американські учені.

Дослідники виявили, що підвищення дози 25-гідроксиколекальциферолу (початкової форми вітаміну D, що знаходиться в крові) на 1 нанограм сприяє збільшенню втрати ваги випробовуваних на 200 грам, пише UPI.

Більш того, з`ясувалося, що одночасне збільшення дози активного вітаміну D впливає на виведення з організму жирів, розташованих в районі черевної порожнини.

point.ru