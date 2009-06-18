Вітамін D пришвидшує втрату ваги
10:00, 18 червня 2009Країна
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Ожиріння – від дефіциту вітаміну
Найефективніше дієта діє на людей, в організмі яких ще до початку боротьби із зайвою вагою виявлявся стабільно високий рівень вітаміну D, з`ясували американські учені.
Дослідники виявили, що підвищення дози 25-гідроксиколекальциферолу (початкової форми вітаміну D, що знаходиться в крові) на 1 нанограм сприяє збільшенню втрати ваги випробовуваних на 200 грам, пише UPI.
Більш того, з`ясувалося, що одночасне збільшення дози активного вітаміну D впливає на виведення з організму жирів, розташованих в районі черевної порожнини.
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