Чим небезпечні овочі-скороспілки?

Змучені авітамінозом громадяни не жаліють грошей на свіжі овочі і фрукти. Але їх не по сезону рання зрілість викликає безліч питань - Чи правда, що в ранніх овочах нітратів більше, ніж вітамінів?

- Всі без винятку ранні овочі вирощені в парниках при використанні стимуляторів росту і добрив, які живлять рослини, - розповідає Олексій Алексєєнко, кандидат біологічних наук, прес-секретар Федеральної служби по ветеринарному і фітосанітарному нагляду. - Норми вмісту цих речовин в парникових овочах значно вищі, ніж в грунтових. Дослідження показали, що саме з свіжими овочами в наш організм потрапляє від 40 до 80% добової норми нітратів, які всмоктуються шлунково-кишковим трактом, а потім з кров`ю розносяться по всьому організму.

- Чому в імпортних овочів і фруктів дивний смак?

- Більшість імпортних овочів і фруктів родом з теплиць. Там вони ростуть набагато швидше, ніж у відкритому грунті, не встигаючи накопичити достатньо цукрів і ароматичних речовин, - вважає Ігор Стріжалов, доктор сільськогосподарських наук. - Тому вони значно поступаються своїм «натуральним побратимам» смаком, ароматом і вмістом корисних речовин. Крім цього практично всі заморські плоди зриваються зеленими (щоб не зіпсувалися в процесі перевезення), а дозрівають в дорозі.

Крім цього імпортні плоди покриті спеціальним воском, який не дозволяє фруктам псуватися, - говорить Олексій Алексєєнко. - Він безпечний і дозволений для застосування, але смак фруктів точно не покращує.

- У магазинах продаються бульби картоплі вагою по півкіло. Як з`являються на світ овочі-гіганти і чи не небезпечне їх вживання в їжу?

- Овочі крупного розміру - вихідці з родючих грунтів і вирощені при рясному використанні добрив. Багато що залежить і від генетичних можливостей сорту. Крупні плоди дають сорти, одержані спеціальним промисловим схрещуванням (по суті - гібриди). Проте вживати в їжу будь-які овочі і фрукти, куплені в офіційних торгових точках, можна сміливо - вони пройшли фітосанітарний контроль і відповідають вимогам безпеки.

Як понизити рівень нітратів

Нітрати - це солі азотної кислоти (природні сполуки, що зустрічаються в природі у вигляді мінералів натрієвої і калієвої селітри). Для рослин нітрати - основна поживна речовина, джерело азоту, з якого вони будують свої клітини.

Спосіб №1. Вимочування

Помістіть овочі в холодну воду на 15-20 хвилин так, щоб рідина повністю їх покривала.

Ефективність - знижує концентрацію нітратів на 25%.

Спосіб №2. Кулінарна обробка

Овочі опустити в киплячу підсолену воду і варити до готовності.

Ефективність - при вариві у воді рівень нітратів знижується на 40-80%. При тушінні і смаженні - на 10%. При консервації - на 70% (шкідливі речовини йдуть в маринад).

Спосіб №3. Очищення

Видаліть частини, що містять максимальну кількість нітратів.

Нітрати накопичуються:

* у капусті - у верхньому листі і качані;

* у моркві - у внутрішній частині шкідливих речовин на 80% більше, ніж в зовнішній;

* у огірках і редисці - під шкіркою;

* у буряка - у верхівці і корені.

Ефективність - при ретельному очищенні - до 70%.

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