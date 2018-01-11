Кір є однією з основних причин смерті дітей - ВООЗ

В Україні спостерігається підйом захворюваності на кір. За даними МОЗ, в минулому році в Україні на кір захворіли понад 2300 осіб: у 70 разів більше, ніж 2016 році. Найвищі показники захворювання в західних регіонах і Одеської області. Більшість хворих – понад 86% – це люди, які не були повністю захищені щепленням (двома дозами вакцини проти кору, краснухи і паротиту КПК).

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Інфекціоністи попереджають, що ця циклічна хвиля захворюваності на кір буде особливо важкою. Вже є випадки серед дорослих і навіть вакцинованих дітей.

Кір є вкрай заразною важкою хворобою вірусного походження. За оцінками, в 1980 році, до широкого поширення вакцинації, сталося 2,6 мільйона випадків смерті від кору.

У Всесвітній організації підкреслюють, що кір залишається однією з основних причин смерті серед дітей раннього віку в усьому світі, навіть незважаючи на наявність безпечної та ефективної вакцини.

За оцінками, в 2015 році від кору померло 134 200 людей, більшість з яких діти у віці до 5 років.

Збудником кору є вірус із сімейства параміксовірусів. Вірус кору зазвичай передається через прямий контакт, а також по повітрю, інфікує слизову оболонку, а потім поширюється по організму.

Більшість смертельних випадків кору відбувається через ускладнення, пов'язаних з цією хворобою.

Найчастіше ускладнення розвиваються у дітей у віці до п'яти років або у дорослих людей старше 20 років. Найбільш серйозні ускладнення включають сліпоту, енцефаліт (інфекцію, що приводить до набряку головного мозку), тяжку діарею і пов'язану з нею дегідратацію, вушні інфекції та тяжкі інфекції дихальних шляхів, такі як пневмонія. Важкий перебіг кору спостерігаться у дітей, які погано харчуються, надто у тих, хто відчуває нестачу вітаміну А, або чия імунна система ослаблена ВІЛ/СНІДом або іншими хворобами.

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Серед груп населення з високими рівнями недостатності харчування і при відсутності належної медичної допомоги до 10% випадків кору закінчуються смертельним результатом.

Ризику розвитку важких ускладнень піддаються також інфіковані жінки під час вагітності, а вагітність може закінчуватися мимовільним абортом або передчасними пологами. У людей, що перехворіли на кір, виробляється імунітет проти неї на все життя.