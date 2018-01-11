У Супрун - нова заступниця, що відповідатиме за процеси закупівлі ліків

Сьогодні Кабмін ухвалив розпорядження про призначення на посаду заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Ольги Стефанишиної.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, заступник міністра відповідатиме за напрямки євроінтеграції та закупівель лікарських засобів.

Стефанишина закінчила Київський Національний університ ім.Т.Г.Шевченка. Займалася адвокацією прав пацієнтів. Вона є співзасновницею, а з 2011 року виконавчим директором благодійного фонду “Пацієнти України”.

У відомстві поінформувала, що Стефанишина продовжить роботу із розширення доступу пацієнтів до лікування, а також виконання ключових зобов’язань України в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС.