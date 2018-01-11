Спалахи кору можуть перерости в епідемію: медики розповіли, як передається вірус

Спалахи кору можуть приймати форму епідемій, які призводять до численних смертельних наслідків, надто серед дітей раннього віку, які страждають від недостатності харчування.

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Як підкреслюють інфекціоністи, кір передається повітряно-крапельним шляхом від хворих. Після перенесеного захворювання зберігається стійкий імунітет.

Діти, які народилися від матерів, які перенесли кір, залишаються несприйнятливими до хвороби 3 місяці, так як протягом цього періоду в їх крові зберігаються захисні материнські антитіла. Люди, які не хворіли на кір і не щеплені, залишаються дуже сприйнятливими до кору протягом усього життя і можуть захворіти в будь-якому віці.

Медики попереджають, що висококонтагіозний вірус кору поширюється при кашлі та чханні, тісних особистих контактах або безпосередньому контакті з інфікованими виділеннями з носоглотки.

Вірус залишається активним і контагіозним у повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин, акцентують інфекціоністи. Він може бути переданий інфікованою людиною протягом періоду часу, який починається за 4 дні до появи у нього висипання і закінчується через 4 дні після її появи.

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У країнах, де кір значною мірою ліквідований, випадки захворювання, ввезені з інших країн, залишаються істотним джерелом інфекції.