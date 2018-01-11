В Україні на кір захворіли близько 200 осіб - МОЗ

12:27, 11 січня 2018
Країна
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Супрун запевняє, що епідемії кору в країні немає. .

www.youtube.comСупрун запевняє, що епідемії кору в країні немає / www.youtube.com

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун запевняє, що епідемії кору в країні немає.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам.

“Ні, епідемії немає”, - заявила Супрун.

Крім того, вона наголосила, що на сьогодні всі області забезпечені необхідними вакцинами для щеплень від кору.

За словами Супрун, на сьогодні в Україні на кір захворіли близько 200 осіб.

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Теги: #спалахи кору в Україні