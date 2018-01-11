В Україні на кір захворіли близько 200 осіб - МОЗ
12:27, 11 січня 2018Країна
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Супрун запевняє, що епідемії кору в країні немає. .
Супрун запевняє, що епідемії кору в країні немає / www.youtube.com
В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун запевняє, що епідемії кору в країні немає.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам.
“Ні, епідемії немає”, - заявила Супрун.
Крім того, вона наголосила, що на сьогодні всі області забезпечені необхідними вакцинами для щеплень від кору.
За словами Супрун, на сьогодні в Україні на кір захворіли близько 200 осіб.
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