В Україні на кір захворіли близько 200 осіб - МОЗ

Супрун запевняє, що епідемії кору в країні немає / www.youtube.com

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун запевняє, що епідемії кору в країні немає.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам.

“Ні, епідемії немає”, - заявила Супрун.

Крім того, вона наголосила, що на сьогодні всі області забезпечені необхідними вакцинами для щеплень від кору.

За словами Супрун, на сьогодні в Україні на кір захворіли близько 200 осіб.