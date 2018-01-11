Ситуація щодо грипу та ГРВІ в Україні: у жодному регіоні епідемічний поріг не перевищено

За даними епідеміологічного нагляду за перший тиждень 2018 року зареєстровано 13 випадків грипоподібних захворювань (ГПЗ).

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Як повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров’я, серед хворих із ГПЗ найбільше всього дорослих та дітей вікової групи до 4-х років.

На звітному тижні в лікувальні заклади госпіталізовано 28 осіб, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція.

За даними рутинного епіднагляду інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 329,6 на 100 тис.населення, що на 13,3 % менше минулого тижня.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області – 529,5 на 100 тисяч населення, найменший у Закарпатській – 151,8.

На звітному тижні в жодній із областей України епідемічний поріг не було перевищено.

Найчастіше хворіло та потребувало медичної допомоги в умовах стаціонару доросле населення, що можливо пов’язано з пізнім зверненням за медичною допомогою під час зимових свят.

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Летальних випадків від грипу на звітному тижні не було.

За звітний тиждень методом полімеразної ланцюгової реакції із недозорних джерел протестовано 57 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в 8 випадках визначено РНК вірусу грипу типу В.