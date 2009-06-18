Завтра в Україні потеплішає

19 червня в Україні потеплішає до 28°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-14°, на узбережжі морів - до 17°; вдень - 23-28°, на Одещині, Миколаївщині та Закарпатті - до 30°; в Карпатах вночі - 5-10° тепла, вдень - 15-20°.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 23-28°.

У Києві також опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-13°, вдень - 25-27°.

18 червня температура води в Чорному та Азовському морях - 19-24° (в районі Феодосії та Алушти - 14°), у Дніпрі біля Києва - 19°.