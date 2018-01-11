У столиці Замбії - спалах холери: українцям рекомендують утриматися від поїздок

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від відвідування столиці Замбії - міста Лусака - у зв'язку зі спалахом холери.

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Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.

"У зв’язку із спалахом холери в Республіці Замбія, зокрема, в столиці країни місті Лусака, МЗС України рекомендує громадянам України, які планують свої подорожі до Замбії, утриматися від відвідання столиці країни, особливо району Kwanyama, до нормалізації епідеміологічної ситуації. Тим співвітчизникам, які вже перебувають у Замбії, рекомендуємо виявляти особливу обачність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб, а також стежити за останніми новинами", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у разі виявлення симптомів захворювання або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям рекомендовано невідкладно звертатися до Посольства України в Південно-Африканській Республіці за номером телефону екстреної допомоги: (0027) 814806707, на адресу електронної пошти: consul_za@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

За даними іноземних ЗМІ, у Замбії зареєстровано майже 3 тис. випадків зараження холерою, померли понад 60 осіб.