Гену депресії - не існує!

Американські учені спростували генетичні причини виникнення клінічної депресії, повідомляє Science Daily. Дослідження було виконане фахівцями Національного інституту психічного здоров`я США (National Institute of Mental Health).

Зв`язок між розвитком клінічної депресії, стресовими ситуаціями в житті, а також наявністю певного варіанту гена SLC6A4, що кодує білок-переносник серотоніна, була виявлена в 2003 році. Група учених під керівництвом Кетлін Мерікангас (Kathleen Merikangas) повторно вивчила дані, які були одержані в ході досліджень, проведених з 2003 по 2009 роки.

Ще раз проаналізувавши інформацію про 14250 випробовуваних, учені дійшли висновку, що розвиток депресії пов`язаний із стресовими ситуаціями в житті випробовуваних. Проте зв`язок між депресією і наявністю варіанту гена SLC6A4 не був підтверджений.

medportal.ru