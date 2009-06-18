Школярка сама поставила собі правильний діагноз

За словами Джесіки Тері (Jessica Terry), вона відчувала себе настільки погано, що пропустила близько половини занять в попередньому класі. Її турбували часті сильні болі в животі, лихоманка, блювання; лабораторні аналізи виявили анемію (недокрів`я). Проте лікарі не змогли поставити точний діагноз навіть після біопсії кишечника – синдром роздратованого кишечника, який вони запідозрили у школярки, перебігає інакше.

Коли Тері, учениця Католицької школи Істсайда, перейшла в старші класи, де можна вибирати дисципліни, що вивчаються, вона вирішила присвятити себе гістології – науці про будову тканин організму. Галуззю вивчення із зрозумілої причини став кишечник.

Пройшовши теоретичну підготовку, Тері попросила свого лікаря дати їй мікроскопічні препарати власної тканини і приступила до їх вивчення. Через декілька днів вона досягла успіху: у одному із зразків виявилася гранулема, характерна для хвороби Крона – хронічного аутоіммунного запалення шлунково-кишкового тракту. Протягом доби лікуючий лікар підтвердив цей діагноз.

В даний час Тері займається написанням дитячої книги, присвяченої хворобі Крона.

mama.ru