У центрі епідемії ВІЛ/СНІДу - підлітки з груп ризику

Підлітки з груп ризику знаходяться у центрі епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Джеремі ХАРТЛІ, презентуючи результати дослідження «Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні», яку провели Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

За його словами, українські підлітки через певні соціальні чинники та через свою поведінку “очолюють епідемію ВІЛ/СНІДу, не маючи доступу до послуг з профілактики”.

“Найчастіше підлітки наражаються на небезпеку через нестачу знань про ВІЛ-інфекцію, наслідки незахищеного сексу та використання ін’єкційних наркотиків. Серед підлітків, які живуть та працюють на вулиці, лише 9% інформовані щодо ВІЛ/СНІДу”, - наголосив Дж.ХАРТЛІ.

На його думку, щоб захистити найуразливіші групи населення – підлітків, надважливо забезпечити доступ підлітків з груп ризику до інформації, можливо, й змінивши законодавство. “Профілактична робота з підлітками є надзвичайно важливою для збереження їхнього здоров’я та ефективної протидії епідемії ВІЛ-інфекції”, - сказав Дж.ХАРТЛІ.

У свою чергу голова Координаційної ради організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”, Володимир ЖОВТЯК зазначив, що в Україні вперше проведене дослідження такого масштабу серед підлітків груп ризику.

“Тепер ми маємо дані, які дозволяють нам сподіватися на активні дії влади щодо дітей цих груп”, - сказав В.ЖОВТЯК.

Презентуючи результати дослідження, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка Ольга БАЛАКІРЄВА, зокрема, повідомила, що така доказова база стосовно вікової групи – дітей від 10 до 19 років була зібрана вперше.

“Нами було здійснено 7 досліджень. Результати дослідження засвідчили, що третина підлітків-споживачів ін’єкційних наркотиків вживають наркотики щодня, ще третина кілька разів на тиждень. Підлітки груп ризику мають вищий ризик ВІЛ-інфікування, ніж старші за віком представники таких груп саме через брак знань та незахищені сексуальні контакти”, - наголосила О.БАЛАКІРЄВА.

За її словами, було виявлено, що майже три чверті серед підлітків вперше надали сексуальні послуги за винагороду до повноліття, а серед дівчат, які надавали такі послуги, 48% не використовували презерватив протягом останнього місяця.

“Середній вік початку надання сексуальних послуг за винагороду – 14 років. 57% дівчат, які живуть або працюють на вулиці, надавали сексуальні послуги на комерційній основі в обмін на їжу, речі, захист”, - повідомила О.БАЛАКІРЄВА.

Дослідження було проведене Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка за підтримки ЮНІСЕФ у рамках відповідного міжнародного проекту, який здійснювався у семи європейських країнах. Його проведенню в Україні сприяли Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту та Державна соціальна служба для сім`ї, дітей та молоді.