Кому загрожує тяжка форма кору: коментарі інфекціоніста

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім.Богомольця, заслужений лікар України, професор Ольга Голубовська підкреслює, що кір - досить важке інфекційне захворювання, що супроводжується зміною декількох періодів хвороби, довгостроково перебігає (це не грип, де за три-п'ять днів можна вже одужати) і має ряд важких ускладнень.

Читайте такожСпалахи кору можуть перерости в епідемію: медики розповіли, як передається вірус

Медик акцентує, що кір - дуже заразна хвороба, практично всі, хто стикається з вірусом і не мають імунітету, хворіють.

"З іншого боку, ми маємо специфічну профілактику, яка набагато ефективніша, ніж, наприклад, вакцинопрофілактика грипу. Хто найбільш схильний до ризику важкого перебігу кору? По-перше, діти молодше 5 років, а також дорослі старше 20 років; вагітні жінки; люди з будь-якими імунодефіцитними станами", - зазначає медик.

Читайте такожУ Києві зросла кількість випадків кору серед дітей

"Програма вакцинації проти кору в світі почалася в 1963 році, у нас - трохи пізніше - з 1968 року. До запровадження програм імунізації у США на кір хворіли від 3 до 4 мільйонів людей на рік, до 500 (!) хворих гинуло, у приблизно 1000 розвивався енцефаліт. Широке застосування вакцини призвело до скорочення випадків кору в США на 99% і, нарешті, у вересні 2016 року Панамериканська організація ВООЗ оголосила, що Північна і Південна Америка є першими регіонами у світі, що ліквідували кір.Однак кір залишилася в інших країнах, у зв'язку з чим імовірне її потенційне завезення куди завгодно, і якщо це відбувається в країни з низьким рівнем вакцинації, як у нас, це дає поштовх до розвитку епідемії", - інформує професор Голубовська.