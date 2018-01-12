Інфекціоністи прогнозують, що спалах кору буде тяжким: кому і коли вакцинуватися

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім.Богомольця, заслужений лікар України, професор Ольга Голубовська розповідає, що вакцинація проти кору входить в український Календар щеплень і роблять її в 1 рік і повторно-у 6 років.

Читайте такожКому загрожує тяжка форма кору: коментарі інфекціоніста

"Якщо з різних причин вакцинація не зроблена, її роблять дітям у віці, краще - двічі (на перше введення антитіла формуються у 85-93% людей, на друге - у 97%) з інтервалом між щепленнями мінімум 28 днів. Для того, щоб достовірно з'ясувати, чи має людина антитіла проти кору чи ні (він може перенести захворювання на субклінічному рівні і не знати про це) необхідно зробити відповідний аналіз крові (анти measles IgG)", - зазначає професор Голубовська.

Медик підкреслює: якщо цей аналіз недоступний або немає можливості його зробити, існують допустимі критерії, що дозволяють вважати людину імунною до кору.

"Це - відмітки про проведення планової вакцинації в повному обсязі (двічі) за календарем (або поза нею) медичної документації (на жаль, у нашій країні ця рекомендація не завжди може бути надійною із-за недбалості деяких медичних працівників); також ЛАБОРАТОРНЕ підтвердження про захворювання на кір в анамнезі; люди, народжені до 1957 року. Відповідно до рекомендацій CDC для дорослих можна рекомендувати вакцинацію в наступних випадках: студентам після закінчення школи без підтвердження імунітету проти кору, людям, народженим під час або після 1957 року, у яких немає докази імунітету (наявність антитіл); їм необхідно зробити хоча б одну дозу вакцини. За нашим календарем вакцинацію дорослим проводять до 30-річного віку, за відсутності у них імунітету. Якщо планується міжнародна подорож, особливо країни з високою поширеністю кору, рекомендується вакцинація, починаючи з шестимісячного віку (з 6 до 11 місяців - одноразово)", - зазначає професор Голубовська.

Також інфекціоніст підкреслює, що ЕКСТРЕНА вакцинопрофілактикапоказана неімунним дітям протягом перших 3-х діб після контакту з хворим на кір.

Читайте такожСпалахи кору можуть перерости в епідемію: медики розповіли, як передається вірус

"У нашій країні, зазвичай, доступні комбіновані вакцини з коровим компонентом (разом з краснухою, епідпаротитом). Для дорослих застосовуються ті ж вакцини, що і для дітей. Вакцинація може супроводжуватися певними реакціями, використовується живий ослаблений штам, більш того, іноді і вакциновані можуть захворіти. Ще на початку грудня я писала, що, за багатьма клінічними ознаками, цей спалах буде важким. Тому краще без паніки, вирішуйте з вашими докторами індивідуально доцільність вакцинації, і вчасно звертайтеся до лікаря при підвищенні температури тіла до 38 градусів і вище для своєчасної постановки діагнозу, особливо нещеплені і групи ризику", - підкреслила професор Голубовська.