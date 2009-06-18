Єгипту загрожує чума?

ВООЗ направила комісію в лівійське місто Тібрук, розташоване в 125 кілометрах від єгипетського кордону, звідки поступило повідомлення про спалах бубонної чуми.

Згідно повідомлення, зафіксовано від 16 до 18 передбачуваних випадків захворювання. Перший випадок захворювання був зареєстрований близько тижня тому. Серед потенційних джерел зараження називається вживання м`яса заражених верблюдів.

Цей спалах став першим в країні більш ніж за 20 років. За словами фахівця з карантинних інфекцій ВООЗ в Каїрі Джона Джаббура (John Jabbour), уряд Лівії офіційно звернувся до ВООЗ за сприянням в боротьбі з інфекцією, яка вже забрала життя однієї людини.

З метою запобігання ввезенню інфекції Єгипет тимчасово закрив кордон з Лівією.

medportal.ru