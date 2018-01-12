Кому не можна робити щеплення проти кору: коментарі лікаря

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім.Богомольця, заслужений лікар України, професор Ольга Голубовська підкреслює, що всім батькам, які приймають рішення про вакцинації своїх дітей, треба пам'ятати, що кір - досить важке інфекційне захворювання.

Читайте такожСпалахи кору можуть перерости в епідемію: медики розповіли, як передається вірус

"Кір дуже заразна, практично всі, хто стикається з вірусом і не має імунітету, хворіє. Однак слід знати, що вакцинація проти кору протипоказана: людям із загрозливою життя алергічною реакцією на неоміцин або інший компонент вакцини, яка виникла на первинне введення; якщо людина хвора на момент вакцинації, її треба відкласти до одужання; вагітним жінкам; крім того, після вакцинації необхідно уникати вагітності протягом 4 тижнів після вакцинації", - зазначає професор Голубовська.

Вона підкреслює, що лікаря слід інформувати про будь-який імунодефіцитний стан, зокрема, онкозахворювання, прийом хіміопрепаратів та/або променевої терапії; чи отримував пацієнт якусь вакцину протягом останніх 4-х тижнів; отримував найближчим часом препарати крові; чи було колись зниження рівня тромбоцитів.

Читайте такожІнфекціоністи прогнозують, що спалах кору буде важкою: кому і коли вакцинуватися

"Всі ці останні положення можуть є причиною для відмови або відстрочки вакцинації", - наголошує медик.