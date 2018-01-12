Кому не можна робити щеплення проти кору: коментарі лікаря

17:56, 12 січня 2018
Країна
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Кір дуже заразна хвороба, практично всі, хто стикається з вірусом і не має імунітету, хворіє.

сайт NEWSru.до.іл

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім.Богомольця, заслужений лікар України, професор Ольга Голубовська підкреслює, що всім батькам, які приймають рішення про вакцинації своїх дітей, треба пам'ятати, що кір - досить важке інфекційне захворювання.

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"Кір дуже заразна, практично всі, хто стикається з вірусом і не має імунітету, хворіє. Однак слід знати, що вакцинація проти кору протипоказана: людям із загрозливою життя алергічною реакцією на неоміцин або інший компонент вакцини, яка виникла на первинне введення; якщо людина хвора на момент вакцинації, її треба відкласти до одужання; вагітним жінкам; крім того, після вакцинації необхідно уникати вагітності протягом 4 тижнів після вакцинації", - зазначає професор Голубовська.

Вона підкреслює, що лікаря слід інформувати про будь-який імунодефіцитний стан, зокрема, онкозахворювання, прийом хіміопрепаратів та/або променевої терапії; чи отримував пацієнт якусь вакцину протягом останніх 4-х тижнів; отримував найближчим часом препарати крові; чи було колись зниження рівня тромбоцитів.

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"Всі ці останні положення можуть є причиною для відмови або відстрочки вакцинації", - наголошує медик.

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Теги: #проблеми вакцинації#кір в Україні