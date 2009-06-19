Чому дітей Європи безкоштовно годуватимуть овочами?

Проблема дитячого ожиріння вже давно перестала бути винятково американською бідою: услід за батьківщиною фаст-фуду на боротьбу з цією недугою рішуче стає і Європа, де кількість повних дітей вже стає загрозливою, повідомляє "Комсомольська правда в Україні".

За найскромнішими підрахунками, в країнах ЄС вже понад 22 мільйони дітей страждають від надмірної ваги, а ще п`ять мільйонів юних душ схильні до ожиріння.

Рятувати дітей вирішили фруктами і овочами. Тепер з вересня європейським школярам безкоштовно видаватимуть дієтичну порцію, на що Єврокомісія готова щорічно виділяти по 90 мільйонів євро.

Половину цих засобів повинні вносити уряди країн Євросоюзу, але бідним державам надається знижка 50%. У більшості країн цю ініціативу зустріли на ура, відмовилися брати участь в програмі тільки Швеція, Фінляндія і Латвія. Останню зрозуміти легко: через кризу країна опинилася на межі фінансового краху - куди там думати про дитяче ожиріння.

kp.ua