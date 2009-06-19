Визнана мертвою полячка ожила в морзі

84-річна мешканка Польщі прокинулася в морзі після того, як лікар швидкої допомоги констатував її смерть. Коли жінка з села Яблоново в центральній Польщі знепритомніла, її чоловік викликав швидку допомогу. За словами представника поліції Януарія Маєвського (January Majewski), лікар визнав жінку мертвою.

Бюро ритуальних послуг забрало тіло жінки в морг. Проте через декілька годин співробітник моргу помітив, що мішок, в який помістили тіло, ворушиться, і викликав лікаря. Жінку доставили в лікарню довколишнього міста Зволеня і госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Її стан розцінюється як важкий. Поліція почала розслідування.

Необхідно відзначити, що подібні випадки трапляються достатньо регулярно. Так, рік тому француз, якого вважали померлим від інфаркту, ожив під час операції по вилученню органів для трансплантації. У 2007 році лікарі помилково констатували смерть мешканки американського штату Делавер, яка після цього прокинулася в морзі, а "мертвого" жителя Венесуели привів в свідомість розтин.

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