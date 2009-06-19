Обережно! Небезпечний гомеопатичний препарат

Органи споживчого нагляду США рекомендували припинити використання гомеопатичного засобу від застуди, який може викликати втрату нюху, повідомляє The New York Times. Всупереч рекомендаціям компанія-виробник відмовилася відкликати небезпечну продукцію.

В Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) поступило більш як 130 повідомлень про несприятливу дію одного з протизастудних засобів Zicam на відчуття запахів. Більше 800 подібних повідомлень було одержано виробником, проте пред`явити їх співробітникам FDA представники компанії відмовилися. Претензії клієнтів почалися ще в 1999 році, коли фірма Matrixx Initiatives (Арізона, США) вперше випустила гомеопатичний препарат Zicam на ринок.

У 2006 році компанія-виробник заплатила 12 мільйонів доларів по 340 позовам від клієнтів, чий нюх постраждав в результаті використання вказаних засобів. Ще сотні позовів чекають рішення суду.

Відповідно до законодавства у FDA немає права відкликати подібну небезпечну продукцію, компанія-виробник повинна робити це в добровільному порядку. В даний час в Конгресі США обговорюється можливість надання відомству такого права.

medportal.ru