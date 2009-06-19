В Україні значний дефіцит чоловіків

На 1 січня 2009 року кількість постійного населення України становила 45 млн. 963,359 тис. (на 1 січня 2008 року – 46 млн. 192,3 тис., на 1 травня 2009 року – 45 млн. 881,048 тис. осіб).

При цьому кількість жінок перевищувала кількість чоловіків на 3 млн. 593,495 тис. осіб - 24 млн. 778,427 тис. жінок проти 21 млн. 184,932 тис. чоловіків.

Про це повідомляє на офіційному сайті Державний комітет статистики.

За даними Держкомстату, кількість міського населення на 1 січня становила 31 млн. 331,587 тис. осіб (на 1 січня 2008 року – 31 млн. 413,1 тис., на 1 травня 2009 року – 31 млн. 294,756 тис.), у т.ч. чоловіки – 14 млн. 349,742 тис., жінки – 16 млн. 981,845 тис.; сільського населення – 14 млн. 631,772 тис. осіб (на 1 січня 2008 року – 14 млн. 779,2 тис., на 1 травня 2009 року – 14 млн. 586,292 тис.), чоловіки – 6 млн. 835,190 тис., жінки – 7 млн. 796,582 тис.

Що стосується розподілу за віком, то на 1 січня 2009 року в Україні проживало 16 млн. 932,683 тис. осіб віком до 30 років (чоловіки – 8 млн. 656,028 тис., жінки – 8 млн. 276,655 тис.), від 30 до 60 – 19 млн. 658,319 тис. осіб (чоловіки – 9 млн. 236,771 тис., жінки – 10 млн. 421, 485 тис.), від 60 до 99 – 9 млн. 370,932 тис. осіб (чоловіки – 3 млн. 291,846 тис., жінки – 6 млн. 079,086 тис.).

Також повідомляється, що на 1 січня вік 1 тис. 425 українців перевищував 100 років, у т.ч. чоловіків – 287 і жінок – 1138.

Кількість українців працездатного віку на 1 січня 2009 року становила 27 млн. 846,901 тис. осіб , у т.ч. чоловіки – 14 млн. 296,866 тис., жінки – 13 млн. 550,035 тис.

За інформацією Держкомстату, станом на 1 січня 2009 року середній вік українця становив 40,1 року, зокрема чоловіків – 37,3, жінок – 42,5. "Наймолодшою" областю України була Закарпатська обл., де середній вік жителів – 36,2 (чоловіків – 34,3, жінок – 38). Найбільший середній вік населення зафіксовано в Чернігівській обл. – 42,7, при цьому чоловіків – 39,2, жінок – 45,7 року.

Середній вік жителів столиці України – 38,6 року (чоловіків – 36,5, жінок - 40,4).

Також повідомляється, що середній вік міського жителя – 39,7 року (чоловіків – 37,2, жінок – 41,9), жителів сільської місцевості – 40,8 (чоловіків – 37,6, жінок – 43,6).