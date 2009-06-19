Уже 40 тис. хворих на грип A/H1N1 у 88 країнах

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) підтвердила 39 тисяч 620 випадків захворювання людей грипом A/H1N1 у 88 країнах і територіях, 167 хворих померли.

Ці дані містяться в опублікованому сьогодні комюніке ВООЗ про число хворих станом на 17 червня, передає РІА «Новости».

Найбільше число випадків захворювання грипом A/H1N1 підтверджено в США (17 тис. 855 осіб, 44 хворих померли), Мексиці (6 тис. 241 хворих, 108 померли), Канаді (4 тис. 49 випадків, семеро померли), Чилі (2 тис. 335 випадків, двоє померли) та Австралії (2 тис. 112 хворих).

У понеділок, 15 червня, ВООЗ повідомляла про 35 тис. 928 випадків захворювання людей грипом A/H1N1 у 76 країнах, 163 хворих померли.

11 червня ВООЗ вперше більш ніж за 40 років офіційно оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв`язку зі стрімким поширенням по світу грипу A/H1N1.

Учені неодноразово заявляли, що нинішня епідемія грипу навряд чи повторить "іспанку", яка в 1918-1920 роках забрала понад 20 мільйонів життів, оскільки тепер медики і епідеміологи набагато більше знають про збудника грипу й механізми розповсюдження хвороби.