Що корисного в чорниці

Дієтологи радять включати в денний раціон фрукти, овочі і ягоди різного кольору, оскільки вони містять різні корисні речовини і забезпечують достатню кількість вітамінів, мінералів і інших необхідних речовин.

Темні фрукти, овочі та ягоди містять найбільшу кількість антиоксидантів, основна роль яких – запобігання пухлинам і порушенням в тканинах живих організмів на клітинному рівні. Чорниця вважається одним з кращих засобів для профілактики захворювань сечостатевої системи. Вона багата антоціанинами і фенолами, властивості яких ще не вивчені повністю, але доведено, що з їх допомогою організм протистоїть процесам старіння і утворенню пухлин.

У раціоні європейців чорниця – найбагатше джерело антиоксидантів. Вона сприяє збереженню гостроти зору і пам`яті, зміцнює судини, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань, запобігає інфекційним захворюванням і допомагає підтримувати вагу в нормі.

Найкориснішими антиоксидантами чорниці є антоціанини. Подібні речовини містяться також в редисці, червоній капусті, яблуках, ожині і темному винограді, але чорниця більше за решту рослин багата антоціанинами, що видно навіть по її насиченому кольору. Ще не до кінця вивчено вплив чорниці на згортання крові та закупорку судин, але точно відомо, що регулярне споживання цих ягід знижує вірогідність розвитку хвороб серця. Чорниця та її родичка голубика допомагають зберегти зір і покращують здатність бачити в темноті за рахунок зміцнення судин на задній поверхні очей.

Чорниця містить дуже мало калорій. Необхідна денна порція чорниці (невелика тарілка) містить близько 40 калорій, але забезпечує організм великою кількістю вітамінів і мінералів, особливо вітаміном С, калієм і залізом. Кожна порція чорниці містить стільки ж клітковини, як і шматок чорного хліба. Заморожена чорниця може довго зберігатися в холодильнику і використовуватися як добавка в каші і як самостійні ласощі.

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