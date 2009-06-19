Алкоголь змінює мозок - вмить

В ім`я науки вісім чоловіків і сім жінок пили спиртне через соломинку, лежачи в магнітно-резонансному сканері.

Як показали результати експерименту, всього через шість хвилин після вживання спиртного в кількості, еквівалентній трьом кухлям пива, рівень алкоголю в крові збільшується з 0,05 до 0,06%, і в клітинах мозку відбуваються зміни.

Зокрема, мозкова тканина починає поглинати не глюкозу (нормальну їжу мозку), а цукор, що міститься в алкогольному напої. І чим вище концентрація алкоголю в крові, тим сильніше скорочується рівень таких речовин, як креатин, який захищає клітини мозку. Знижується також рівень холину - компоненту клітинних мембран.

Учені припускають, що тимчасові зміни, викликані спиртним, формують основу для необоротних руйнувань мозку, які відбуваються у алкоголіків. Щоб з`ясувати це напевно, фахівці мають намір в найближчому майбутньому провести ряд досліджень. До речі, експерименти, подібні описаному, раніше проводилися тільки на тварин.

Підготовлено за матеріалами Live Science.

compulenta.ru