Як зробити літо корисним для дітей?

З настанням літніх канікул турбот менше лише у дітей - у батьків їх тільки додається. Три місяці відпочинку треба якось організувати.

Весь навчальний рік наші діти трудяться по 9-10 годин на добу - приблизно стільки займають уроки в школі плюс приготування домашніх завдань, читання, музичні заняття, спортивні тренування і т.п. Їх навантаження за часом нерідко перевищує робочий день дорослих. І це не може не позначитися на здоров`ї.

- Перше, що можуть і повинні зробити батьки влітку, - постаратися зміцнити здоров`я дитини, - радить завідувачка лабораторії гігієни навчання і виховання НДІ гігієни і охорони здоров`я дітей і підлітків РФ, доктор медичних наук Марина Степанова. - Адже від того, як дитина відпочине, набереться сил за канікули, багато в чому залежить її працездатність і успішність в навчанні. Поради тут традиційні, але часом в суєті ми забуваємо про найпростіше.

1. Організовуйте літо Сядьте разом з дитиною і складіть план на все літо: два тижні проведеш в міському таборі при школі, ще на три поїдеш в гості до бабусі, потім разом з татом поїдеш на море, а з мамою місяць поживеш на дачі і т.п. Немає значення, які саме пункти плану будуть включені в нього, важливо, щоб канікули були будь-яким чином організовані. Багато сімей складають такі плани спільно з сім`ями друзів: три тижні ваше чадо поживе з нашим у нас на дачі, потім обміняємося або в липні поїдемо разом по Золотому кільцю, а в серпні йдемо в тижневий похід. Тоді діти готуються до майбутніх подій, освоюють туристичне спорядження або вчаться фотографувати. І всі при справі.

2. Комп`ютер і телевізор - у відставку Звичайно, здорово, якщо у вас є можливість поїхати з дитиною в будинок відпочинку або санаторій, відправити його до заміського табору. Але якщо все ж таки частину літа їй доведеться провести удома, обговоріть з нею, чим він буде зайнятий, як краще розпланувати час. Треба постаратися всіма силами відвернути її від сидіння перед телевізором або комп`ютером. Хай займається спортом, грає в рухомі ігри на повітрі, освоює гітару, збирає моделі - та хіба мало захоплюючих речей можна придумати.

Пам`ятайте, що найбільш утомливі для дітей комп`ютерні ігри, розраховані на швидкість реакції: "стрілялки", "бродилки", "доганялки".

Якщо вдень дитина сидить удома, старайтеся увечері і у вихідні дні разом якомога більше часу проводити на вулиці - грайте у футбол, катайтеся на велосипеді, роликах, ходіть купатися. Літні вечори довгі, і бог з ним, з домашнім господарством: здоров`я дітей дорожче.

3. Хочу працювати Підлітки нерідко прагнуть на канікули попрацювати. Це питання теж краще наперед обговорити на сімейній нараді. У багатьох містах є спеціальні штаби при навчальних закладах або адміністраціях, які пропонують роботу для старшокласників і студентів.

Проявіть обачність: дізнайтеся, де саме можна дітям попрацювати, яким буде навантаження, хто несе відповідальність за безпеку, скільки дитина зможе заробити. Але не пускайте справу на самоплив: цікавтеся, чим там зайнятий син або дочка, на який термін пропонується робота, в яких умовах, щоб ваше чадо не переоцінило свої сили і не нашкодило здоров`ю непосильним навантаженням.

4. Літо без небезпеки На канікули необхідно поклопотатися і про безпеку дитини, особливо якщо вона на якийсь час залишається без нагляду дорослих. Пам`ятайте, що на канікули значно збільшується ризик не тільки вуличного, але і побутового травматизму.

Якщо дитина самостійно відправляється в музей, комп`ютерний клуб або просто до бабусі, обговоріть разом з нею, яким транспортом краще і безпечніше дістатися до місця. Розрахуйте час, переконайтеся, що вона благополучно доїхала.

Перевірте дитяче спортивне спорядження: самокат, велосипед, роликові ковзани, бадмінтон - все повинно бути справне. Переконайтеся, що все гаразд і з екіпіровкою для цих занять - вона повинна бути зручною і безпечною.

5. "Притиск" дня Найгостріше питання канікул - режим дня. Раннє вставання, звичайно, набридає за навчальний рік, і влітку багато дітей сплять мало не до обіду і надто пізно лягають. А це не найздоровіші звички. Прагніть все ж таки зберігати більш-менш звичним режим. Це, звичайно, не означає, що недопустимі якісь відхилення від режиму, але вони повинні бути розумними.

- Наші дослідження показують, що більшість дітей протягом навчального року недосипають, - говорить доктор медичних наук Марина Степанова. - В результаті розвиваються неврози, наростає стомлення. Тому на канікули ця важлива для організму, що росте, біологічна потреба повинна задовольнятися повністю: діти молодших класів повинні спати не менш як 10 годин, діти середнього і старшого віку - не менш як 9.

6. Морозива - від пуза Літом батьки часто упускають контроль за харчуванням дитини. І гроші на розваги ті часто витрачають або на чіпси, морозиво і газовану воду, або на похід в заклади фаст-фуду. Шлункам дітей це користі не принесе. Їм куди потрібніші молочні, овочеві, фруктові страви, повноцінні сніданки і обіди. Спробуйте захопити дитину сумісними кулінарними фантазіями: доручайте їй приготувати смачний салат або десерт, залучайте до випічки пирога або отримання свіжовичавленого соку. А попутно можна і розповідати про правила здорового харчування.

Якщо є можливість провести літо на дачі, запропонуйте синові або дочці засадити "власну" грядку овочів або ягід, розкажіть, які страви можна з них приготувати. Добре відомо, як діти люблять учити дорослих. Якщо вам вдасться зацікавити їх темою здорового харчування, потім самі вислуховуватимете лекції про користь і шкоду тих або інших страв.

7. До лікаря Айболить Початок шкільного життя часто викликає загострення у дитини хронічних захворювань. Якщо у вашого сина або дочки є проблеми із здоров`ям, літо - саме час спокійно зайнятися ними. У навчальний рік не завжди просто викроїти годину для візиту до лікаря.

Скористайтеся канікулами, щоб проконсультувати дитину у педіатра, отоларинголога, окуліста, стоматолога, ортопеда або іншого необхідного лікаря-фахівця. Незайве буде провести часто хворіючій дитині курс фізіотерапевтичних процедур, зайнятися загартуванням або освоїти вправи для корекції постави.

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