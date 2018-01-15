Юрист прокоментував норми щодо заборони допуску у школи дітей, які не мають щеплень

Кір залишається в Україні головною темою останніх днів. Через ускладнення хвороби вже померли дві дорослих людини та чотири дитини. Але обговорення не вщухають після звістки про те, що столичні дитсадки та школи не прийматимуть дітей без щеплень.

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Вже від понеділка, 15 січня, дітей без щеплень, або довідки про те, що дитина перехворіла, відправляють додому. В гостях у студії "Сніданку з 1+1" був Роман Бондаренко - юрист ГО "Батьки SOS", який і відповів на головні запитання щодо ситуації з кором.

Насамперед він зазначив, що школи або садочки не мають компетенції забороняти вести нещеплену дитину у колектив. Таке рішення приймається на рівні місцевої влади.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, епідемія оголошується, коли зафіксовано 100 випадків захворюваності на 100 тисяч населення. Поки в Україні немає епідемії, є лише спалах хвороби. Але є Закон про захист населення від інфекційних захворювань, за яким діти, які не отримали профілактичних щеплень, не можуть відвідувати дитячі заклади. Він передбачає виключення - коли дитина має протипоказання від щеплень, якщо з певних причин у лікарнях відсутні вакцини та у випадку, якщо батьки категорично проти. У такому випадку вони пишуть відмову, яка зберігається у медичній картці дитини.

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Таким чином, згідно із законодавством України, у разі епідемії, місцева влада має право заборонити дитині ходити до школи. Але у цьому випадку починаються непорозуміння з боку батьків. Ті, хто робив дітям щеплення, наполягають на відстороненні нещеплених. А прибічники іншого табору заявляють, чого це їхніх дітей позбавляють права на освіту через чиїсь незрозумілі рішення?

У такому випадку, на думку юриста, уся відповідальність лежить виключно на батьках. І лише їм вирішувати, чи робити щеплення або чи вести дитину до школи попри заборону, наражаючи її на небезпеку.