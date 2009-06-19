За допомогою гіпнозу жінка викрадала речі

У районі одеської Молдаванки співробітники міліції затримали 45-річну громадянку Республіки Молдова, яка підозрюється у злодійстві із застосуванням гіпнозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС в Одеській області, до міліції звернулася одна із потерпілих - 21-річна одеситка, у якої після сеансу гіпнозу зникли два мобільних телефони і 100 гривень.

Дівчина розповіла, що до неї підійшла незнайома жінка і завела розмову, що ні до чого не зобов`язувала. З перших хвилин потерпіла відчула нездужання і знепритомніла, а коли прийшла до тями, то зрозуміла, що її пограбували.

Співробітники міліції Малиновського райвідділу затримали грабіжницю за гарячими слідами. У неї були виявлені таблетки клофеліну, які, як вважають в міліції, шахрайка використовувала для усипляння свої жертви. Окрім цього, з`ясувалося, що раніше гостя з Молдови вже притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку таким чином.