На Одещині гине риба

Вчора у ставку села Зеленівка Білгород-Дністровського району Одеської області була виявлена загибель близько тонни риби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, фахівці районної СЕС і ветеринарної медицини взяли проби води та загиблої риби для проведення лабораторного аналізу з визначення причин загибелі.

Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Одеській області.