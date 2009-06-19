На Одещині гине риба
13:42, 19 червня 2009Країна
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Причини з`ясовують
Вчора у ставку села Зеленівка Білгород-Дністровського району Одеської області була виявлена загибель близько тонни риби.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, фахівці районної СЕС і ветеринарної медицини взяли проби води та загиблої риби для проведення лабораторного аналізу з визначення причин загибелі.
Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Одеській області.
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