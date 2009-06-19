Підготовлено новий законопроект про обов’язкове медстрахування

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров`я підготував новий законопроект про обов’язкове медичне страхування.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат України, голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЕЄВА.

Аналізуючи стан медичної галузі в Україні, Т.БАХТЕЄВА зазначила, що “більш катастрофічної ситуації у галузі охорони здоров’я, як нині, у нашій країні ніколи не було”.

Вихід із ситуації, у якій опинилася українська медична галузь, Т.БАХТЕЄВА, бачить у прийнятті нового законопроекту про обов’язкове медичне страхування, який адаптований під реалії України.

“Члени нашого комітету вивчили досвід країн Європи та СНД, в яких вже давно поза бюджетним фінансуванням існує додаткове джерело – державне медичне страхування. Наше суспільство вже готове до цього”, - вважає народний депутат.

За словами Т.БАХТЕЄВОЇ, законопроект передбачає, що за громадян будуть платити працедавець та держава.

“Це додаткове джерело фінансування дозволить удвічі збільшити видатки на закупівлю медикаментів, обладнання та на зміцнення матеріально-технічної бази, підвищити зарплати медикам”, - сказала Т.БАХТЕЄВА, наголосивши, що, не маючи можливості виживати на мізерну зарплату, з України щороку на роботу за кордон виїжджають 6 тисяч наших лікарів.

Вона пояснила, що законопроектом передбачається створення однієї державної моделі – державного страхового фонду або компанії.

“Цей державний страховий фонд затверджуватиметься Верховною Радою. Вона ж буде затверджувати її бюджет (так само, як і бюджет країни). Керівник фонду призначатиметься за поданням Кабінету міністрів та прем’єр-міністра, голосуватиметься лише у Верховній Раді. Фонд буде підзвітний лише Кабміну”, – зазначила Т.БАХТЕЄВА.