Життя 10-місячній дівчинці можуть врятувати 5 тисяч гривень!

Маленькій Еліні Чірвіній терміново потрібно зібрати 5000 гривень на обстеження. У дівчинки – пухлина кісткового мозку. Два місяці тому їй зробили складну операцію в Київському інституті нейрохірургії. Лікарі провели 10 гістологічних досліджень, але не змогли поставити Еліні точний діагноз і відповідно – призначити лікування. А тим часом дитина страждає – у неї паралізована нижня частина тіла. Еліні потрібне обстеження у Москві і консультація у російських онкологів. Вартість обстеження і консультацій - 5000 гривень. Сума невелика, але фінансові можливості родини виснажені.

Батьки звертаються до всіх небайдужих людей допомогти їм зібрати ці гроші! Навіть найменший внесок дає маленькій Еліні надію на одужання!! Якщо 1000 людей перерахують всього по 5 гривень – дівчинка отримає шанс на одужання!!!

Реквізити для поповнення карткового рахунку в грн.:

Реквізити банку отримувача:

МФО 351016

ОКПО 09351014

Транзитний рахунок 29243805000003

Назва банку Харківська обласна філія АКБ “Укрсоцбанк”

В призначення платежу вказати:

Для поповнення СКР № 26259841002104

Чірвін Вячеслав Геннадійович