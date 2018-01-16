Як відрізнити сир від сирного продукту: коментарі експерта

Сир та сирні продукти різняться своїми складовими, а отже мають значно відрізнятися й за ціною.

Як повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужбі у Києві, недобросовісні продавці, використовуючи необізнаність людей, видають подобу сиру за справжній сир.

Читайте такожМ'ясо молочних телят не має жодних корисних властивостей та небезпечне для здоров'я - експертЗа словами провідного фахівця Кам’янець-Подільського міськрайонного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області Оксани Горбатюк, між сиром та сирними продуктами - значна різниця у технології виготовлення. Відповідно до нацстандарту України ДСТУ 6003:2008 «Сири тверді. Загальні технічні умови», сир – це білковий молочний продукт, отриманий внаслідок зсідання молока під дією молокозсідальних ферментів, закваски або впливу фізико-хімічних чинників, без повної чи часткової заміни жодної із СИР.jpgскладових молочної сировини. У якості молочної сировини при виробництві сиру використовують молоко коров’яче незбиране не нижче першого ґатунку; молоко знежирене і вершки, отримані з молока; молоко знежирене і вершки сухі.

А от при виготовленні сирного продукту дозволяється часткова заміна молочної сировини немолочною. Як правило, виробники використовують гідрогенізовану пальмову чи кокосову олії. Сирні продукти призначені для споживачів з низкою купівельною спроможністю, а отже мають коштувати значно дешевше, аніж справжній сир. Та недобросовісні продавці вперто не бажають продавати сирні продукти дешевше за сир. Що вони для цього роблять? Розфасовують сирний продукт на шматки і кладуть зверху на головку справжнього сиру, мовляв, ці шматки звідти відрізані. Не піддавайтеся на такий обман. Не соромтеся попросити продавця відрізати вам шматок від головки сиру, на якій є маркування.

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Не забудьте подивитися на термін придатності. На розфасованих шматках, зазвичай, ставлять дату фасування, тому встановити їх справжню свіжість досить важко. В будь-якому разі варто переконатися, що продукт не має неприємного запаху та слідів плісняви. Що стосується інших зовнішніх ознак вибору якісного сиру, про які можна почути від деяких «знавців», то це лишень вигадки.

Хімічна промисловість досягла такого рівня, що навіть досвідчені дегустатори не можуть відрізнити якісний сир від фальсифікату лише за смаком та зовнішнім виглядом. Барвники, ароматизатори та смакові добавки роблять справжнє «диво». Ми отримуємо сир з отворами будь-якого розміру, «сльозинками», насиченим жовтим кольором. Виявити фальсифікат можна лише завдяки лабораторним дослідженням.

Щоб унеможливити фальсифікацію сирів традиційного асортименту, виробникам заборонено присвоювати новим видам сирів традиційні назви, а також використовувати ці назви з додаванням окремих слів (наприклад, «Нова», «Екстра», «Прима», «Люкс»). До традиційного асортименту належать загальновідомі назви сирів. Наприклад, «Російський», «Голландський», «Костромський». Їх виготовляють лише за міждержавними стандартами (ГОСТ) та національними стандартами (ДСТУ).

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Проте, підприємство може виготовляти тверді сири й за технічними умовами. Це може бути у випадку, коли на певний новий вид продукції взагалі не існує держстандартів, або ж якщо йому потрібно розширити асортимент продукції. Утім, покупців не має лякати позначка ТУ. Вимоги, які висувають до продукції, виготовленої за технічними умовами, повинні бути не нижчими, аніж ті, що передбачені держстандартами.

Запам’ятайте: технічні умови обов’язково підлягають державній реєстрації в територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання. Якщо у виробника немає документу, що посвідчує держреєстрацію даного виду продукції, виготовленої за ТУ, то законодавством така продукція заборонена.

Виявляється, сир і сирний продукт – абсолютно різні продукти.